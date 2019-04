Mit viel Herz und Einfühlungsvermögen

Bad Mergentheim.Der Verein „Eltern bestimmen selbst“ stellte bei seiner Mitgliederversammlung in Bad Mergentheim seine vielfältige Tätigkeit vor. So wurden viele Kontakte zu Politikern und Parteien geknüpft und zahlreiche Diskussionen über die Würdigung der mütterlichen und väterlichen Leistung in der Kindererziehung geführt, so der Verein in seiner Pressemitteilung.

Die Anerkennung von Elternleistungen sei bis heute in der Gesellschaft und bei den politischen Entscheidungsträgern nicht hinreichend angekommen. Die Folge davon sei, „dass wir heute zu wenig Kinder haben und u.a. überall Fachkräfte fehlen.“ Der Verein unterstützte laut Pressemitteilung eine Reihe von Petitionen, trat bei verschiedenen Veranstaltungen auf und regte immer wieder „ein Umdenken“ an. Es gehe darum, dass der Zusammenhang zwischen einer langfristigen Erhaltung der Gesellschaft und der Mutterschaft in das Bewusstsein der Entscheidungsträger komme. Der Verein veranstalte hierzu Vorträge und helfe auch den Eltern, die Kinder besser zu verstehen und die Kindererziehung leichter zu meistern. Ein solcher Vortrag mit dem Titel „Hilfe, mein Kind gehorcht nicht! – Was ist wichtig für eine schöne Eltern-Kind-Beziehung?“ fand im am Anschluss an die Mitgliederversammlung statt.

Jenniffer Ehry-Gissel hat zwei Kinder und hat zwei Bücher veröffentlicht, wie man Geld von zuhause aus verdient. Als Autorin und Bloggerin sprach sie über einige Herausforderungen der Kindererziehung und was zu tun sei. Für Eltern von „schwierigen“ Kindern, die sich hilflos, ohnmächtig oder verunsichert fühlen, gab sie nützliche Informationen. Wichtig sei zu wissen, so die Betreiberin des Blogs „Berufung Mami“, was in den Kindern vorgehe und was sie von Eltern in Wirklichkeit brauchten. Den Teilnehmern gab sie mit auf den Weg, wie schwierige Situationen entschärft werden können und wie man mit Kindern ein Team wird, sie zur Kooperation gewinnt. Sie gab Anregungen, was man vorbeugend tun kann, damit die Beziehung dauerhaft harmonisch bleibt. Am Ende war klar: Herz muss man haben und viel Einfühlungsvermögen, was wiederum viel Zeit in Anspruch nimmt. pm

