Mitarbeiter schlagen Herzensprojekte vor

Zu den Gewinnern der Spendenaktion „10 x 500 Euro“ zählen: Der Krebsverein Schwäbisch Hall aus Schwäbisch Hall, der krebserkrankten Kindern und Erwachsenen hilft in ihrer schwierigen Lebenssituation besser zurecht zu kommen, der Verein der Freunde der Hegau-Jugendwerk aus Gailingen, der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach einer neurologischen Erkrankung, einem Unfall oder einer frühkindlichen Hirnschädigung eine umfassende Rehabilitation anbietet. Die Stiftung „Große Hilfe für kleine Helden“ aus Heilbronn, die kranke Kinder und ihre Familien während des stationären Aufenthalts an der Heilbronner Kinderklinik, aber auch in der Zeit danach unterstützt, und der Coulors of my Heart aus Waldenburg, der hilfsbedürftige Jugendliche fördert und ihnen einen Weg aufzeigt, der sie zu starken Persönlichkeiten heranwachsen lässt.

Weitere Gewinner der Spendenaktion sind die Hilfe für Kinder in Not aus Lauda-Königshofen, die das Ziel verfolgt, Kindern zu helfen, egal wodurch sie in Not geraten sind, das Tros Gynnal Plant aus Cardiff (United Kingdom), das sich um benachteiligte Kinder kümmert, der Förderverein der Abt-Bessel-Realschule Buchen aus Buchen, die nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ handelt und mit Hilfe von Kaffeeverkauf durch die Schüler AG Schulen in Nepal baut.

Zudem konnten sich der Elternverein für leukämie- und krebskranke Kinder Gießen aus Friedrichsdorf, die sich als Selbsthilfeorganisation betroffener Eltern zur Unterstützung und Linderung der Not der an Leukämie und Krebs erkrankten Kinder und deren Eltern sehen, die Kiwi Interessengemeinschaft zur Förderung der Kinder der Würzburger Intensivstation aus Würzburg, die versuchen, Patienten, deren Eltern und das Personal der Kinderintensivstation in jeder Hinsicht zu unterstützen, sowie der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen aus Tübingen, die sich engagieren für Familien mit krebskranken Kindern und Jugendlichen, über die Spende von 500 Euro freuen. Die Auswahl der Gewinner erfolgte durch den Vertrauensrat sowie die Geschäftsleitung der Würth Industrie Service. pm

Mittwoch, 20.06.2018