Mitarbeiter sind „so fleißig wie Bienen“

Anzeige

Bad Mergentheim.Es war wieder einmal so weit: Das jährliche Fest der Patienten der Ökumenischen Sozialstation stand an. Es sollte, so Verwaltungsdirektor Peter Striffler in seiner Begrüßung, in jedem Terminkalender stehen, ebenso wie das Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde am 24. Juni und das Fest der Generationen der katholischen Kirchengemeinde am 21. und 22. Juli.

An beiden Festen ist die Ökumenische Sozialstation mit einem Infostand vertreten und misst kostenlos Blutzucker und Blutdruck.

Welche Bedeutung der Arbeit der Ökumenischen Sozialstation zukommt, zeigen die Zahlen, ist doch die Menge der betreuten Patienten auf über 300 angestiegen. Im gleichen Zeitraum, in dem die Bevölkerung im Main-Tauber-Kreis um vier Prozent gestiegen ist, ist die Anzahl der Pflegebedürftigen um 22 Prozent gestiegen.