Mitgliederzahl steigt kontinuierlich

Anzeige

Markelsheim.Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des TSV Markelsheim blickte der erste Vorsitzende Alois Schmitt zufrieden auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Er lobte die gute Bewältigung der Alltagsaufgaben im Hauptverein und in den vier Abteilungen und dankte allen Abteilungsleitern und Ausschussmitgliedern für ihr großes Engagement und die kooperative Zusammenarbeit.

Der TSV genieße laut Schmitt nach wie vor ein hohes Ansehen in der näheren und weiteren Umgebung. Dies spiegele sich in den Mitgliederzahlen wider, die in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind, so dass aktuell allmählich die Kapazitätsgrenzen erreicht würden. Schmitt betonte, dass der TSV in Relation zur Einwohnerzahl den stärksten Verein im Sportkreis Mergentheim darstelle.

Sehr gute Jugendarbeit

Als Erfolgsrezept nannte er gleich mehrere Gründe: Der Verein leiste in allen vier Abteilungen eine herausragende Jugendarbeit. Er biete seinen Mitgliedern ein äußerst attraktives und geselliges Angebot, das sich in zahlreichen sportlichen Erfolgen niederschlage. So kam beispielsweise mit Jonas Albrecht im vergangenen Vereinsjahr ein Turnfestsieger des Deutschen Turnfestes in Berlin vom TSV Markelsheim.