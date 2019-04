Mitlaufen oder aufrecht bleiben?

Bad Mergentheim.Eine Lesung und Gespräch mit Dr. Manfred Lütz findet am Montag, 13. Mai, um 20 Uhr in der Buchhandlung Rupprecht, Burgstraße 12-14, Telefon 07931/9231880, statt. Als der Wagen nicht kam – Eine wahre Geschichte aus dem Widerstand. Manfred Lütz ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Theologe und leitet ein Krankenhaus in Köln. Er hat mehrere Bestseller geschrieben und beeindruckt mit seinen Vorträgen. In seinem neuen Buch beschäftigt er sich mit einem Mann im Widerstand: Paulus van Husen. Der Jurist machte in der Weimarer Zeit Karriere. Mit der nationalsozialistischen Machtergreifung stand er wie viele Deutsche vor der Wahl: mitlaufen oder zu Überzeugungen stehen? Paulus van Husen entschied sich dafür, aufrecht zu bleiben. Eintrittskarten gibt in der Buchhandlung.

