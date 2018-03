Anzeige

Natürlich komme auch die Kameradschaft in der Wehr nicht zu kurz, so Hollenbach, und er bedankte sich bei den Helfern des mittlerweile traditionellen Maibaumfestes. Auch ein Ausflug sei in der Planung.

Als stabil bezeichnete er den Bestand der Jugendfeuerwehr. Drei Mädels und fünf Jungs treffen sich regelmäßig zweimal im Monat. Über die Mitarbeit zeigte sich Hollenbach zufrieden. Die allermeisten Übungsabende waren sehr gut besucht.

Er erinnerte an die Winterwanderung der gesamten Jugendfeuerwehr Bad Mergentheim durch den Leining’schen Wald. Ronny Deubel hatte mit weiteren Helfern im Anschluss die Jugendlichen mit heißen Würstchen und Punsch verwöhnt.

Weiter berichtete er von feuerwehrtechnischen Übungen, Funkübungen, Sicherheitsunterweisungen und nicht zu vergessen: die Spieleabende. Selbst ein Pizzaessen war dabei. Hollenbach wies darauf hin, dass auch die Jugendfeuerwehr dringend weiteren „Nachschub“ braucht.

Denn mittelfristig braucht die aktive Wehr Nachwuchs und der kommt meist nur noch aus der Jugendfeuerwehr. Hollenbach bedankte sich bei den Jugendleitern Ronny Deubel, Steffen Faulhaber und Jonas Köhnert für die geleistete Arbeit mit den Jugendlichen.

Als Highlight des vergangenen Jahres bezeichnete Hollenbach die gemeinsame Übung mit der Feuerwehr Althausen, die sich auf beiden Seiten großer Beliebtheit erfreut. Um die Zusammenarbeit im Ernstfall zu proben, wurde der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Althausen simuliert. Mehrere Personen wurden zum Einsatzbeginn vermisst und mussten in dem verrauchten Gebäude gesucht und aus demselben gerettet werden. Dank den Atemschutzgeräteträgern beider Wehren wurden alle Personen gerettet. Es sei schön zu sehen, wie sich beide Wehren in Sachen Einsatzfähigkeit und Kameradschaft zu einer schlagkräftigen Truppe verbinden.

Bei den gewohnt unterhaltsamen und launigen Ausführungen des Schriftführers Timo Wiegand erhielten die Anwesenden im Anschluss einen umfassenden Rückblick auf das vergangene Jahr.

Der Kassenwart Björn Wirsching berichtete kurz und knackig von der finanziellen Lage der Wehr sowie von einem Jahr ohne große finanzielle Abenteuer. Der Kontostand zeigt eine leicht positive Entwicklung auf, große Sprünge seien allerdings nicht drin. Die Kasse wurde von Gerhard Müller und Dirk Hollenbach geprüft. Hollenbach bescheinigte dem Kassenwart eine saubere Kassenführung, keinerlei Beanstandungen und empfahl der Versammlung die Entlastung.

Dank an die Einsatzkräfte

Ortsvorsteher Thomas Faulhaber überbrachte die Grüße des Oberbürgermeisters, des Stadt- und Ortschaftsrates und bedankte sich bei den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz und die Mitwirkung am dörflichen Leben.

Allerdings mahnte auch er die Kameraden, mehr für die Fortbildung zu tun.

Nachdem es keine Fragen oder Einwände zu den Berichten gab, konnte der Ortsvorsteher der gesamten Führungsmannschaft die Entlastung erteilen. Als Kassenprüfer wurden erneut Gerhard Müller und Dirk Hollenbach bestellt.

In seinem Grußwort rückte der stellvertretende Stadtkommandant Karl-Heinz Barth nochmals die Themen Fortbildung und Einsatzbereitschaft in den Fokus. Gerade die kleinen Wehren der Ortsteile seien für das Gesamtkonstrukt Feuerwehr wichtig. Ohne fundiertes Wissen und den entsprechenden Nachwuchs sei die Zukunft allerdings nicht zu bestreiten. Als zusätzliche Motivation stellte Barth den Kameraden ein neues Löschfahrzeug in Aussicht, welches im Rahmen einer fünfjährigen Bedarfsplanung schon einmal Erwähnung findet.

Im Anschluss an seinen Vortrag führte Barth gemeinsam mit Ortsvorsteher Faulhaber die Wahl durch. Dieses Jahr standen die Wahlen der Führungsmannschaft an. Im Gegensatz zur großen Bundespolitik waren hier keine umfassenden Richtungsdebatten notwendig. Die Dainbacher Feuerwehrmänner bestätigten Ralf Hollenbach als Kommandant und Ronny Deubel als dessen Stellvertreter mit großer Mehrheit im Amt. Beide nahmen die Wahl an.

Für fleißigen Besuch der Übungsabende wurden bei der Jugendfeuerwehr Adrian Hollenbach und Pascal Assel geehrt. Sie waren an allen 17 Übungsabenden anwesend. Lea und Max Hollenbach waren 16-mal und 15-mal dabei.

Bei den Aktiven waren Ronny Deubel und Jonas Köhnert zwölf-mal anwesend. Dirk und Ralf Hollenbach waren jeweils elf Mal anwesend und Josef Kilian war zehn Mal dabei.

Der Abteilungskommandant bedauerte, dass vier Kameraden in die Altersabteilung wechseln. Er dankte Günther Müller, Gerhard Müller, Bernhard Deubel und Winfried Behr für die geleistete Arbeit über viele Jahre hinweg, überreichte ihnen ein Präsent und wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute.

Zum Abschluss des offiziellen Teils verwies Hollenbach auf das Maibaumfest am 31. April und das Dorffest am 21. und 22. Juli. Wibe

