Mittlerer Graben für zwei Wochen voll gesperrt

Bad Mergentheim.Der Mittlere Graben ist eine der am stärksten befahrenen Straßen in der Kurstadt – und in einem schlechten Zustand. Jetzt handelt die Stadt. Für die Bauarbeiten ist aber eine Vollsperrung für knapp zwei Wochen vorgesehen.

Der Bauausschuss befasste sich am vergangenen Dienstagabend mit dem Straßenabschnitt zwischen Mühlwehrkreisel und der ehemaligen Handelshof-/Kaufland-Kreuzung. Einstimmig beschlossen die Stadträte schließlich die Firma Konrad-Bau GmbH & Co. KG aus Lauda-Königshofen/Gerlachsheim mit der Durchführung der Straßenbauarbeiten für die Fahrbahndeckenerneuerung zum Angebotspreis von fast 105 000 Euro zu beauftragen.

Die Fahrbahn weist laut Mitteilung des Bauamts Unebenheiten durch Setzungen und Hebungen sowie Risse auf. Des Weiteren sind sehr tiefe Spurrinnen im Zufahrtsbereich zur Ampelkreuzung „Wachbacher Straße“ entstanden.