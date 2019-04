Mobile Dienste stellen sich vor

BAD MERGENTHEIM.Mit einem „Tag der offenen Tür“ verbunden ist das Frühlingsfest der „Mobilen Dienste“ der Evangelischen Heimstiftung am Sonntag, 28. April. Ab 11 Uhr ist jedermann willkommen in den Räumen der Mobilen Dienste in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim. Ein Frühlingsgottesdienst mit Gerhard Schilling und Diakon Bernhard Weiß leitet um 11 Uhr das Programm des Tages ein. Musikalisch mitgestaltet wird er durch die Volkstanzgruppe aus Bieringen. Beim „Tag der offenen Tür“ präsentieren die Mobilen Dienste ihre Leistungen für Kranke, Senioren und Pflegebedürftige. Auch die Räume der Tagespflege können besichtigt werden. Nähere Auskünfte gibt es unter Telefon 07931/949150. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019