Moderate Beitragserhöhung von allen akzeptiert

Mit einem umfangreichen Zahlenwerk wartete der Kassier Andreas Retzbach auf. Er erläuterte die Kassenvorgänge und wies besorgt auf den Umstand hin, dass man momentan mehr Geld an das Kolpingwerk in Köln abführe, als an Mitgliedsbeiträgen eingenommen werde. Er schlug deshalb eine moderate Beitragserhöhung vor. Als Kassenprüfer bescheinigte Jürgen Michelberger Andreas Retzbach und der Narrengilde eine einwandfreie Kassenführung. Friedel Odenbreit beantragte die Entlastung, die einstimmig erfolgte. Claudia Michelberger ließ dann über Beitragserhöhung abstimmen. Das Votum fiel einstimmig aus. Als Kassenprüfer wurden Jürgen Michelberger und Friedel Odenbreit wiedergewählt. Für die Teilnahme an der Bezirksversammlung wurden Claudia Michelberger und Günther Etzl delegiert. Dass die Kolpingsfamilie ein Verein für das Leben ist, zeigte die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft. Präses Ulrich Skobowsky und die Vorsitzende überreichten Urkunden, Anstecknadeln und kleine Präsente an die Jubilare. Für 70 Jahre Treue zu Adolph Kolping und seinem Werk, also fast ein ganzes Leben lang, wurde Robert Blank geehrt. Bereits 50 Jahre sind Irmgard Springauf und Hans Kurz dabei. Gerhard Dillig, Edgar Geschwendt, Klaus Michelbach, Andreas Retzbach und Thomas Ulshöfer bekamen für 40 Jahre Mitgliedschaft ihre Urkunde. Die Ehrennadel für 25 Jahre bekamen Alois Baumann, Kornelia Baumann und Gertrud Schneider. Ganz von vorne beginnt die vierköpfige Familie Köber ihre Mitgliedschaft, sie wurde feierlich per Handschlag über das Kolpingbanner und mit den Worten „Treu Kolping“ in die Gemeinschaft aufgenommen. Als besondere Aktion stellte die Vorsitzende alte Dachziegel vor. Diese uralten „Biberschwänze“ – sie lagen einst auf den Dächern des Spitals und des Münsters – wurden mit einem Schriftzug versehen und sollen nun zur Mitfinanzierung der Münsterrenovierung beitragen. Für mindestens 15 Euro, nach oben sind keine Grenzen gesetzt, so die Vorsitzende, sind die Ziegel zu haben. Ein besonderer Ziegel, versehen mit Unterschriften von hochrangigen Vertretern aus Kirche, Politik und Wirtschaft soll am Ende der Aktion an den meistbietenden versteigert werden.

Das Schlusswort oblag dem Präses. Er ging kurz auf die angespannte Personalsituation ein, mit der die Kirchengemeinde momentan zu kämpfen hat und hob hervor, dass man wohl hier die einzige Kirchengemeinde sei, in der auch eine katholische Ordensfrau die Trauerfeier am Grabe der Verstorbenen hält. Er dankte allen für die große Bereitschaft im Kolpingwerk mitzuwirken und forderte alle auf, auch in Zukunft das Programm des Vereins und der Kirchengemeinde aktiv mit zu leben. Zum Schluss erklang traditionell das Lied: „S’war einst ein braver Junggesell …“. ge

