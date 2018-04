Moderne Walpurgisnacht

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Bräuche zur Walpurgisnacht am Übergang vom 30. April zum 1. Mai haben sich im Laufe der Zeit verändert. Der „Tanz in den Mai“ ist die moderne Form davon. Am Montag, 30. April, spielt dazu im Kursaal in Bad Mergentheim ab 20 Uhr die Tanzband des Kur- und Salonorchesters Hungarica mit einem breiten Repertoire auf. Karten gibt es beim Gästeservice der Kurverwaltung unter Telefon 07931/965225, bei der Gläserausgabe in Wandelhalle und bei der Tourist-Information unter Telefon 07931/574820 sowie an der Abendkasse. kv