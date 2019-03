Mokick-Fahrer kommt unter Wagen

Bad Mergentheim.Ein Mokick-Fahrer und sein Mitfahrer sind am Freitagvormittag, 7. März, leicht verletzt worden. Gegen 11.15 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Sprinter rückwärts in Richtung der Straße „Zum Bandhaus“. Aus dieser kam im selben Moment der 21-jährige Kleinkraftrad-Fahrer mit einem 16-Jährigen auf dem Rücksitz den Berg hinaufgefahren. Er wollte rechts in die Ste.-Marie-du-Mont-Straße abbiegen.

Als er den Kleintransport sah, bremste er, wodurch der Reifen des Mokicks wegrutschte. Infolge dessen kam der 21-Jährige auf die andere Straßenseite und unter den immer noch rückwärtsfahrenden Sprinter. Beide Biker zogen sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Am Sprinter entstand kein Sachschaden. Das Kleinkraftrad erlitt einen Totalschaden in Höhe von circa 300 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.03.2019