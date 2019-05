Mord in Mergentheim

Bad Mergentheim.Schrödinger muss in die Reha – und sein Boxer Horst kommt mit. Das Ziel der beiden Kult-Ermittler: Bad Mergentheim. Wassertreten, Kunsttherapie und Hockergymnastik sollen Schrödinger bei seinen Bandscheibenproblemen helfen.

Doch schon nach wenigen Tagen kommt es, wie es kommen musste: Horst entdeckt, ausgerechnet im Kneipp-Becken, eine Leiche. Und da Herr und Hund ja bereits einschlägige Erfahrung im Detektivspielen haben, nehmen sie sofort die Ermittlungen auf. Es dauert nicht lange, bis sie feststellen, dass in der ehrbaren Kurklinik so ziemlich jeder eine Leiche im Keller hat. Und auch Schrödinger und Horst geraten in tödliche Gefahr.

Der Krimi aus dem Weltbild-Verlag ist nach dem Reha-Aufenthalt der Autorin Silke Porath in Bad Mergentheim entstanden. Gemeinsam mit Co-Autor Sören Prescher streift sie literarisch durch die Kurstadt. Neben der Klinik finden sich der Kiosk an den Bahngleisen, der Kurpark und viele andere Orte aus Bad Mergentheim im Buch wieder – inklusive ziemlich schräger Ärzte, Pfleger und Kurgästen. Recherchiert hat das Autoren-Duo an Originalschauplätzen. Porath kommt aus Balingen, Prescher aus Nürnberg. Die gemeinsame Ortsbegehung legten sie mit der Lesung der 42erAutoren vergangenen Herbst in der Buchhandlung Moritz&Lux zusammen. Durch diesen Literaturverein haben sich die beiden auch kennengelernt.

„Mord mit Massage“ ist nicht das erste Duo-Projekt der Autoren. Aus ihrer Feder stammen neben kriminellen Reiseführern (das Taubertal steht auch noch auf der Liste) die Trilogie um Pater Pius, der sich in „Klostergeist“, „Klosterbräu“ und „Klosterkeller“ in die Ermittlungen einmischt. Mit „Mord mit Seeblick“ ist ein neues Kult-Duo entstanden. pm

