Morgen: Auftritt in der Wandelhalle

Bad Mergentheim.Das Kreisverbandsorchester Hohenlohe gastiert am morgigen Sonntag um 15.30 Uhr in der Wandelhalle. Für die Gäste bereitete das sinfonische Blasorchester in einer Sommerprobenphase ein abwechslungsreiches und hochwertiges Konzertprogramm vor. Das Projektauswahlorchester des Blasmusik-Kreisverbands Hohenlohe wird von Florian Schellhaas dirigiert. Seine Leistungsfähigkeit bewies der Klangkörper in der Vergangenheit unter anderem in seiner Mitwirkung bei der Veranstaltung „Flashing Winds“ der Musikhochschule Stuttgart. Die ca. 50 Musiker sind in ihren Heimatvereinen Leistungsträger und repräsentieren ihre Kulturlandschaft überregional in der Wettbewerbsklasse „Höchststufe“. Der Eintritt ist frei. kv

