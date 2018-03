Motorsportler und Schwimmer stehen ganz oben

Anzeige

Nach den Regeln des Stadtsportausschusses hat sich Claudia Konrad wieder eine „Goldmedaille“ verdient. Sie nahm im vergangenen Jahr an den Schwimm-Weltmeisterschaften der Masters in Budapest teil und schaffte es bis auf Rang 17 (800 m Freistil). Erfolgreich war sie auch bei den Deutschen und Württembergischen Meisterschaften (zwei erste Plätze).

Nach drei Jahrzehnten beendete Claudia Konrad, die ein echtes sportliches Aushängeschild des TV Bad Mergentheim ist, zum Jahreswechsel ihre Karriere (wir berichteten). Für ihre Erfolge 2013 und 2015 wurde sie bereits zweimal zur „Sportlerin des Jahres“ in Bad Mergentheim gewählt. Nun folgt also die dritte Auszeichnung.

Mehrere Namen standen dann auf dem Zettel der Jury für den „Sportler des Jahres“. Alle haben nach den Richtlinien den Goldstatus erreicht. Am Ende entschied sich das Gremium für den erst zehnjährigen Valentin Kluss, der den ersten Platz in der Bundesmeisterschaft ACV-Kart errang. 2015 sorgte der damals achtjährige Bad Mergentheimer bereits für Furore im Motorsportbereich. Im September vergangenen Jahres errang Kluss nach elf Rennsiegen in unterschiedlichen Championaten seinen ersten offiziellen Meistertitel, den „Baden-Württemberg-Kart-Cup 2017“. Doch damit nicht genug. Der junge Nachwuchsfahrer holte wenige Wochen später auch noch die Meisterschaft der ACV Kart Nationals auf der Traditionsrennstrecke in Kerpen, der Hausrennstrecke der deutschen Formel-1-Legende Michael Schumacher.

Mehrere Teams rückten auch bei der Wahl der „Mannschaft des Jahres“ ins Blickfeld. Den Titel erhalten nun Maximilian Dotzel, Dirk Fischer, Levin Kappes, Lukas Schmitt, Niklas Schmitt, Nico Schneider und Ron Wohlfart, die gemeinsam das Herrenteam der TV-Schwimmabteilung bilden, 2017 viele Erfolge feierten und schließlich mit dem Aufstieg in die Württembergliga glänzten. Inzwischen sind sie sogar in die Oberliga Baden-Württemberg durchmarschiert.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018