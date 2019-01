Motto lautet „Ein Schritt zurück in die Zukunft“

Bad Mergentheim.„Weniger ist mehr und auch für unsere Wirtschaft möglich. Das wurde bei den diesjährigen „Welt-Sicht-Tagen“ des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) deutlich. In den folgenden Monaten und besonders während der 72-Stunden-Aktion von Donnerstag, 23. bis Sonntag, 26. Mai, soll mit öffentlich wirksamen Aktionen deutlich gemacht werden, wie eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum zu globaler Gerechtigkeit führen kann. Kürzlich trafen sich über 35 junge Erwachsene aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Jugendhaus Schloss Einsiedel bei Kirchentellinsfurt, um die Jugendaktion 2018/2019 unter dem Motto „Schritt zurück in die Zukunft“, weiter zu entwickeln. Während dieser drei Tage gab es neben dem Erlernen der Kunst des kreativen Straßenprotests auch einen Input zu allen Aspekten des Konzeptes der Postwachstumsökonomie. Dieses alternative Wirtschaftskonzept, dass sich die jungen Erwachsenen im letzten Jahr als Schwerpunkt der Jugendaktion 2018/2019 gewählt hatten, thematisiert Wachstum als Problem und möchte eine Abkehr davon und dadurch ein Mehr an Lebensqualität, ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit schaffen. Ein Arbeitsheft zur Jugendaktion 2018/19 mit thematischen Workshop-Bausteinen, einem Planspiel und einem Jugendgottesdienst kann ab sofort bei der Fachstelle Globales Lernen, globaleslernen@bdkj.info., bestellt werden. Diese veranstaltet zudem von 18. bis 29. März Workshops zum Thema „Postwachstum“, die von ehrenamtlich Engagierten an Schulen in der Diözese durchgeführt werden. Weitere Infos unter www.bdkj.info/jugendaktion.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.01.2019