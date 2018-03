Müllsammelaktion in Dainbach

Anzeige

Dainbach.Auch in Dainbach war es am vergangenen Samstag wieder mal soweit. Bei wunderschönem, aber kaltem Wetter traf man sich um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus. Dort wurden die 41 Helfer (der letztjährige Rekord mit 34 wurde dieses Jahr nochmals übertroffen) mit Warnwesten, Handschuhen und Abfallsäcken ausgestattet. Der Ortsvorsteher freute sich, das besonders die Kinder so viel Spaß an der Aktion haben. Jüngster Teilnehmer war dieses Jahr Louis Rosenkranz mit knapp zwei Jahren. Mittlerweile wissen die Gruppen schon selbst, welche Wege abgelaufen werden, und so war eine Einweisung gar nicht mehr nötig. Ronny Deubel brachte mit dem Feuerwehrauto sogar eine alte verrostete Schranke mit. „Was die Leute so alles verlieren?“, fragt sich da der Ortsvorsteher. Nach getaner Arbeit traf man sich um 12 Uhr zum verdienten Leberkäsweckle am Dorfgemeinschaftshaus wieder. Die Frau des Ortsvorstehers hatte das Essen in der Zwischenzeit vorbereitet. Wie die letzten Jahre auch war es für alle wieder ein schönes Erlebnis. Ortsvorsteher Thomas Faulhaber: „Vielen Dank noch einmal an alle Mitwirkenden, die jedes Jahr wieder bereit sind, Müll anderer aufzuräumen.“ Bild: Ortsverwaltung