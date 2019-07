Münsterchor bei Pontifikalamt

Bad Mergentheim.Der Münsterchor gestaltet anlässlich der Balleitage des Deutschen Ordens am Sonntag, 14. Juli, um 10.30 Uhr das Pontifikalamt mit Hochmeister Bayard im Münster St. Johannes mit. Auf dem musikalischen Programm steht die „Missa brevis“ in B von Christopher Tambling (2014), ein Werk für Blechbläser, Orgel und Chor, das den Geist der Romantik atmet. Ergänzt wird das Programm durch die Hochmeisterfanfare und „Ubi caritas“ von Audrey Snyder. Mit dem Münsterchor musizieren Matthias Wallny und Josef Staudt (Trompeten), Jonas Wallny und Christian Höpfl (Posaunen) sowie Hans-Peter Gierling an der Orgel. Die Leitung hat Michael Müller.

