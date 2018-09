Bad Mergentheim.Espen Nowackis Musical „Ab in den Süden“ kommt am Sonntag, 17. März 2019, um 19 Uhr in den Kursaal von Bad Mergentheim.

Der laut Pressemitteilung „Riesenerfolg auf Deutschlands Bühnen“ geht in die dritte Runde mit 50 der größten deutschen Hits aus Rock, Pop & Schlager, sechs namhaften Musical-Stars, einer turbulenten Komödie und 60 Jahren deutscher Musikgeschichte.

Turbulent

Seit der Premiere 2016 wird die turbulente Komödie vom Publikum an deutschen Bühnen gefeiert. Bereits über 100 Mal aufgeführt, freuen sich die Veranstalter über eine treue und wachsende Fan-Gemeinde dieser rasanten und bunten Show.

„Ab in den Süden“ ist eine unterhaltsame Urlaubsreise durch die Welt der deutschen Musik. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Ferienhotel an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und sorgen mit ihren Flirts, Launen und liebenswerten menschlichen Dramen für einige Verwirrung und Kuriositäten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018