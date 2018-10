Musical der besonderen Art

Bad Mergentheim.In kurzweiliger Form präsentierten über 150 Sänger sowie eine Schauspielgruppe aus Eltern, Lehrern, Ehemaligen und Schülern der Realschule St. Bernhard in eindrucksvoller Weise ihr Schulmusical im Kursaal.

Die einzelnen Szenen, die unter dem Dach eines Mehr-Generationen-Hauses spielten, wurden hierzu von Ulrike Weiß verfasst und den Darstellern mit viel Gespür sozusagen „auf den Leib geschrieben“. Dazu stattete sie die einzelnen Charaktere mit einer gelungenen Portion Komik aus, so dass trotz eines gefüllten und umfangreichen Abends der Unterhaltungswert für die jeweils über 500 Gäste zu keiner Zeit nachließ und stattdessen einem spannungsgeladenen Höhepunkt zustrebte, der die Besucher unter dem Eindruck von Stücken wie „Let me entertain you“, „Wunder geschehen“ , „spinning wheel“, „no roots“, „ich bin der König im Affeenstall“, „true colors“, „say something“, „mamma mia“, „waterloo“ und vielen mehr gegen Ende sogar nahezu von den Stühlen riss.

Vor allem auch die musikalische Leistung der Chöre und Gruppen beeindruckte die Zuschauer derart, dass diese mit ihrem Applaus an keiner Stelle sparten.

Aufgabe der Bewohner des so genannten Mehr-Generationen-Hauses in dem gleichnamigen Stück bestand darin, einen Werbeclip zu ihrer Wohnanlage und Lebensform von Jung und Alt unter einem Dach für die Stadt Bad Mergentheim zu entwerfen. Spannend war auch zu sehen, wie unterschiedliche Figuren zueinander fanden und miteinander diese Aufgaben kreativ und einfallsreich meisterten. Zwei der älteren Bewohner entdeckten gar Gemeinsamkeiten und ungeahnte Sympathien füreinander, so dass es im Verlauf des Musicals auch schon einmal regelrecht unter diesen knisterte. Überhaupt führten die zentralen Themen Liebe und Partnerschaft, Erziehung und Jugendkultur als wiederkehrende Motive durch das Stück.

Schulleiter Axel Janke sprach am Ende allen Beteiligten seinen Dank aus und machte noch einmal deutlich, in welcher Weise sich hier eine große Schulgemeinschaft mit vielen Unterstützern in einem gemeinsamen Musikprojekt zusammengefunden und verwirklicht habe.

Im Rahmen seiner abschließenden Worte fand Schulleiter Janke zahlreiche anerkennende Worte für die vielen Zusammenwirkenden im Eltern-Lehrer-Ehemaligenchor sowie in der Stimmbildung-AG unter der Leitung von Wolfgang Weiß, im Unter- und Oberstufenchor unter der Leitung von Katharina Grzsiak, in der Schulband unter der Leitung von Priska Hirsch, die selbst auch am Schlagzeug in der Eltern-Lehrer- Ehemaligen-Band für den notwendigen Beat sorgte. Als weitere Bandmitglieder der Eltern-Lehrer-Ehemaligen-Band wurden noch Ulrike Stehling und Matthias Widmaier am Klavier und Bruno Zimmermann an der E-Gitarre mit eingeschlossen.

Anja Baierbach wurde gedankt für die Regie des Schauspiels mit Unterstützung von Matthias Reeken, den Darsteller Ulrike Lempp, Ralf Harslem, Wolfgang Kaufmann, Manfred Max, Karin Ort, Fabio, Fine und Anne Weiß für ihre schauspielerische Leistung, Karl Kuhn für die Bühnenplanung und -ausführung sowie seinen solistischen Beitrag, Joana Theofilou ebenfalls für ihre Rolle als Solistin.

Der Freundeskreis der Schule sorgte für die Verpflegung. Einen besonderen Applaus erhielten Katharina Grzsiak und Wolfgang Weiß für die Gesamtkoordination des Projektes „Mehr-Generationen-Haus“ und Ulrike Weiß für ihre schriftstellerische Leistung. pm

