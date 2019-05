Musical-Highlight im Kursaal

Bad Mergentheim.Ungeheuer schön: In seinem Musical „Die Schöne und das Biest“ erzählt das „Theater Liberi“ aus Bochum eine Geschichte über die wahre Liebe. Es ist am Donnerstag, 28. November, um 16 Uhr im Kurhaus-Kursaal zu Gast. Der Vorverkauf hat jetzt bereits begonnen. Gefühlvolle Eigenkompositionen und viel Poesie entführen mit Witz und Emotion in die Welt dieses bezaubernden Märchens. Das für seine fantasievollen Musicals bekannte Theater Liberi präsentiert das französische Volksmärchen in einer zeitgemäßen und unterhaltsamen Fassung, abwechslungsreichen Choreografien zu romantischen Balladen und poppigen Songs. Auf der Bühne entsteht eine märchenhafte Kulisse: das Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem Zauberschloss, das mit traumhaften Kostümen um die Wette funkelt.

Das Musical ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Erhältlich sind Karten unter www.theater-liberi.de/tickets. Inhaber der FN-Card sparen zwei Euro beim Ticketkauf in den Kundenforen. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019