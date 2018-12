Musik an Weihnachten

Bad Mergentheim.Die Vielfalt des Lebens spiegelt sich auch in der Vielfalt der Kirchenmusik in der Münstergemeinde St. Johannes über die weihnachtlichen Feiertage wieder.

Der Kinderchor St. Johannes und Instrumentalisten stimmen mit der Weihnachtsgeschichte und einem Musical am heutigen Montag, 24. Dezember, um 16 Uhr in das weihnachtliche Geschehen ein. Die Vorlage stammt von Stefan Schwarzer. Kirchenmusikdirektor Michael Müller hat die Musik dazu zusammengestellt und bearbeitet.

Der Jugendchor folgt in der Christmette mit stilistisch ganz verschiedenen weihnachtlichen Chorsätzen, zeitgenössische Stücke und englischen Weihnachtsliedern. Die Einstimmung in die Christmette mit Chorsätzen und Liedern beginnt um 21.45 Uhr, der Gottesdienst selbst um 22 Uhr.

Das klassische Hochamt am Dienstag, 25. Dezember, um 10.30 Uhr wird mit der „Missa brevis“ des schon früh verstorbenen britischen Komponisten Christopher Tambling musikalisch gestaltet. Mit dem Münsterchor St. Johannes musizieren Matthias und Florian Wallny an den Trompeten, Jonas Wallny und Hubert Holzner an den Posaunen, den Klavierpart spielt Florian Lill. Der Tag endet mit einer feierlichen Vesper um 17 Uhr, gesungen von den Franziskanerinnen von Sießen.

