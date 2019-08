Musik aus dem Creglinger Oberland

BAD MERGENTHEIM.Ein Promenadenkonzert der Oberländer Musikanten findet am Sonntag, 11. August, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle statt.

Die Oberländer Musikanten gehören zum Stadtgebiet Creglingen und haben ihren Sitz in Schwarzenbronn, vor den Toren Rothenburgs.

Die von Creglingen aus betrachtete höher gelegene Ebene links der Tauber, hauptsächlich bestehend aus den Gemeinden Finsterlohr und Blumweiler, wird im Volksmund auch als das „Creglinger Oberland“ bezeichnet. Dieses Einzugsgebiet der Musiker trug bei der Gründung 1978 mit zur Namensgebung bei.

Auf 20 Ortschaften verteilt

Mit dem Oberland grenzt der Main-Tauber-Kreis südöstlich an den Freistaat Bayern. Die aktuell etwa 30 aktiven Musiker kommen nicht aus einem speziellen Ort, sondern sind in der „Fläche“ auf etwa 20 Ortschaften verteilt. Auch die Ausbildung der Jungmusiker erfolgt mit im Verein. Seit 1990 hat Fred Prokosch die musikalische Leitung. Mit Fred Prokosch, der vergangenes Jahr mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant für seine 50-jährige Dirigententätigkeit ausgezeichnet wurde, haben die Oberländer Musikanten einen wahren Kenner der böhmischen Blasmusik als Kapellmeister.

Das Repertoire reicht von Märschen, Polkas, Walzern bis hin zu konzertanten Stücken. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. pm

