„Musik hat eine ganz besondere Kraft“

Patrick Lindner: Auf jeden Fall! Das ist man auch musikalisch so von mir gewohnt. Man erwartet das von mir. Da ist auch nichts aufgesetzt – so bin ich einfach. Ich bekomme eine tolle Resonanz auf dieses Album, das freut mich sehr. Es ist so eine Art musikalisches Traumschiff, auf das ich die Menschen mitnehme. Da ist für jeden etwas dabei.

Sie singen darauf auch mit Nicki das Duett „Baby voulez-vous“. Wie kam das denn zustande?

Lindner: Unser Lied ist eine Coverversion eines Songs der holländischen Gruppe BZN, die aber nicht mehr existiert. Der Titel hat mir gut gefallen, und wir dachten, das wäre eine tolle Duettnummer. Auf der Suche nach einer Partnerin fiel meinem Manager Peter Schäfer Nicki ein. Wir nahmen Kontakt mit ihr auf, sie hörte sich den Titel an und war total begeistert.

Also gingen wir ins Studio, nahmen ihn auf und drehten das witzige Video. Nicki und ich waren lange bei Virgin Records und kennen uns seit fast 30 Jahren. Schon immer hatten wir einen riesen Spaß miteinander. Und so war es auch jetzt wieder. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Heute verstehen wir uns noch besser als damals. Sie ist sehr glücklich darüber, dass unser Lied so gut ankommt. Jetzt hat sie wieder richtig Lust aufs Musikmachen. Ihre alten Songs laufen ja auch heute noch sehr gut, und dabei feiert sie in diesem Jahr schon ihr 35. Bühnenjubiläum.

Ihre Show in Bad Mergentheim trägt den Namen „Gefühle der Heimat: Die schönsten Lieder“. Was bedeutet für Sie Heimat?

Lindner: Heimat ist wohl für jeden Menschen etwas Wertvolles. Ich bin gebürtiger Münchner und habe das große Glück, in dieser wunderschönen Stadt leben zu dürfen. Bis jetzt hat mich auch noch nichts dazu bewogen, München zu verlassen.

Heimat ist heutzutage wieder ein Begriff mit einer großen Wertigkeit. Wenn man nach einer Reise nach Hause kommt, ist das etwas ganz Wunderbares.

Durch die unruhigen Zeiten, in denen wir leben, hat man auch das Gefühl, dass die Menschen wieder mehr an gewissen Werten festhalten, dass gewisse Dinge wieder wichtiger und wertvoller sind als früher.

Musik hat da eine ganz besondere Kraft und Wirkung. Sie ist ein Medium, das Werte und Erinnerungen beinhaltet. Man erlebt doch so oft, dass man einen Titel hört und sich genau an irgendeine Begebenheit erinnert, die man damit verknüpft hat.

Durch unsere Show erleben viele Menschen Glücksgefühle und freuen sich, mitzusingen und Lieder zu hören, die sie einen großen Teil ihres Lebens begleitet haben.

Können Sie ein bisschen was zum Programm verraten?

Lindner: Nächstes Jahr darf ich mein 30. Bühnenjubiläum feiern. Als kleines Dankeschön singe ich deshalb für meine Fans einiges aus den „alten“ Tagen. Ich habe auch neue Lieder dabei, darunter Titel, die in der letzten Zeit sehr erfolgreich waren, und natürlich Songs von der neuen CD.

Hinter den „Stimmen der Berge“ verbirgt sich ein wunderbarer Männerchor – junge Leute mit fantastischen Stimmen, die sich dieser traditionellen Musik verschrieben haben. Sie alle haben ihre Ausbildung bei den Regensburger Domspatzen genossen.

Das ist ein Highlight der Show, ein richtiger Ohrenschmaus von höchster Qualität. Die Leute sind jedes Mal total begeistert von ihnen.

Und Liane ist auch mit dabei und hat quasi ein „Heimspiel“.

Lindner: Ich kenne Liane seit vielen Jahren. Sie ist ein unglaublicher Sonnenschein, ein sehr positiver Mensch. Mit ihren Liedern bringt sie die Menschen auf die Sonnenseite. Ihr Auftritt ist ebenfalls ein Highlight.

Wir waren schon öfters zusammen auf Tournee, und es ist immer wieder sehr schön mit ihr. Die ganze Truppe passt sehr gut zusammen, wir verstehen uns super.

Das ist auch sehr wichtig, denn die Leute merken das. Da springt der Funke über die Bühnenkante ’rüber – es entsteht ein Geben und Nehmen zwischen Künstlern und Publikum.

Wir singen außerdem einige Lieder zusammen – so wie man das früher in großen TV-Shows erlebt hat. Das ist auch etwas Besonderes für die Leute.

So etwas gibt es in dieser Form im Fernsehen leider nicht mehr.

