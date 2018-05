Musik-Unterricht schon im Alter von drei Jahren

Anzeige

Bad Mergentheim.Das nächste kleine Hauskonzert findet am kommenden Donnerstag, 24. Mai, um 19.30 Uhr in der Wandelhalle in Bad Mergentheim statt. Solist des Abends ist der junge Schlagzeuger Maximilian Mertens. Auf dem Programm stehen Werke für Marimbaphon und verschiedene Schlagwerke. Wie der Künstler schreibt, bekam er bereits mit drei Jahren sein erstes Schlagzeug. Nach einem halben Jahr folgte die erste Unterrichtsstunde bei Markus Verna (Solopauker des Mainfranken Theaters). Später folgten kleinere Konzerte mit einer Jazz-Combo. 2011 gewann Mertens einen ersten Preis im Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ für Pop-Drums. Nach meinem zweiten Bundespreis im Jahr 2013 folgte auch eine Ehrenauszeichnung der Stadt Gießen. Kurze Zeit später wurde er eines der Gründungsmitglieder des hessischen Jugendpercussionensembles.

Weitere Preise bei „Jugend musiziert“ folgten. Schließlich kam Mertens zum Landesjugendorchester Bayern, mit dem er eine Produktion im Bamberger Konzerthaus und im Gasteig in München spielte. Darauf folgte dann die erste Arbeitsphase mit dem Bundesjugendorchester. Auch eine Digital-Concert-Hall-Aufnahme bei den Berliner Philharmonikern steht dabei auf der Liste. Der Kontakt zu den Berliner Philharmonikern verschaffte ihm zwei Meisterkurse bei Wieland Welzel, dem Solopauker der Berliner Philharmoniker. Außerdem war er zuletzt Solo-Pauker bei den Würzburger Philharmonikern im Mainfrankentheater während des Ohren-Auf Projektes. Der Eintritt zum Konzert in Bad Mergentheim ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte frei. pm