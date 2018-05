Musik vom großen Mystiker

Anzeige

Bad Mergentheim.Das Große Sinfonieorchester des Landesverbandes Baden-Württembergischer Liebhaberorchester (LBWL) gastiert am morgigen Sonntag, 13. Mai, um 15.30 Uhr mit einem Konzert in der Wandelhalle des Kurparks. Es ist das Abschlusskonzert eines im nahen Schloss Weikersheim stattfindenden Orchesterseminars, das über vier Tage in großer Besetzung gut 60 Musiker vornehmlich aus Baden-Württemberg, aber auch aus den anderen Bundesländern und dem Ausland zu intensiven Orchesterproben zusammenführt. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr die 3. Sinfonie d-moll von Anton Bruckner, dem großen Mystiker im Bereich der Musik. Die Musikdozenten dieses Orchesterseminars sind Instrumentalisten des Staatsopernorchesters Stuttgart und des SWR-Symphonieorchesters. Der Eintritt zu diesem Konzert ist für Kurkarteninhaber frei. kv