Musik von der Altane

Bad Mergentheim.Der Deutschmeister-Spielmannszug Bad Mergentheim veranstaltet am Freitag, 21. Juni, um 20.30 Uhr die zweite Balkonmusik der Saison.

Eine Abordnung des Spielmannszuges musiziert in blau-weißer Tracht direkt vom Balkon (Altane) des alten Rathauses von Bad Mergentheim. Besucher und Einheimische auf dem Marktplatz können die historischen und modernen Weisen bei abendlicher Stimmung auf sich wirken lassen.

Kurze Vorstellung

Nach dem gelungenen Erstauftritt im Mai wird wiederum ein Sprecher die jeweiligen Stücke kurz vorstellen. Die beste Sicht auf die Musiker hat man von der Mitte des Marktplatzes aus. Musiziert wird zirka eine Viertelstunde. So folgt dann bis in den Oktober hinein jeweils am dritten Freitag im Monat ein weiterer Auftritt des Deutschmeister-Spielmannszuges auf der Altane.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019