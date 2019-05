© Kurverwaltung

Bad Mergentheim.Das Kur- und Salonorchester wird am Samstag, 1. Juni, die Besucher des Kurkonzertes mit einem musikalischen Blumengruß empfangen. Das Orchester spielt Melodien, die mit Blumen in Verbindung stehen. Das Konzert findet im Kurpark im Musikpavillon (bei schlechter Witterung in der Wandelhalle) statt und beginnt um 15.30 Uhr. kv/Bild: Kurverwaltung

