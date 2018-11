Musikalische Reisen in ferne Länder

Bad Mergentheim.Beim kleinen Hauskonzert am heutigen Donnerstag tritt das Duo „Agua y Vino“ um 19.30 Uhr im Kursaal auf. Unter dem Namen „Agua y Vino 3D“ kommt zu den beiden Solisten Barbara Puppa Hennerfeind (Gesang, Tanz, Gitarre, Kastagnetten) und Erik Weisenberger (Gitarre) neu hinzu die Geigerin Anke Horling. Das Trio präsentiert ein Programm unter dem Titel „Spanischer Abend – Liebe, Leben, Leidenschaft“. Man darf gespannt sein, wie sich das Instrument Violine in die Formation einfügt und welche neuen Facetten es hervorbringt. Gekleidet in Flamencotanz und spanische Folklore werden musikalisch Legenden aus Mexico und anderen lateinamerikanischen Ländern in einem bunten Bogen aus Ort und Zeit erklingen. Instrumentaltitel laden ein zu Traumreisen in ferne Länder. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Gästekarte frei. pm

