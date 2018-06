Musiker leben ihre große Leidenschaft

Anzeige

Bad Mergentheim.Nach den Erfolgen der letzten Jahre in Oberbalbach und Grünsfeld findet am morgigen Sonntag, 24. Juni, um 10.30 Uhr ein Konzert mit dem Blasorchester „Blechintakt“ in der Wandelhalle Bad Mergentheim statt.

Das Blasorchester hat sich nicht nur im Taubertal einen guten Namen gemacht und mit seiner Musik viele Fans der böhmischen Blasmusik für sich gewonnen, sondern ist auch weit über die Region hinaus bekannt geworden.

Die Musiker von Blechintakt kommen aus der Röhn, aus Unter-, Ober-und Mittelfranken, dem badischen- und württembergischen Taubertal und aus Hessen. Unter der Leitung von Oliver Flach, gleichzeitig Schlagzeuger, wird Blechintakt sein Bestes geben.