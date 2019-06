Musiker und Bands gesucht

Bad Mergentheim.„Bad Mergentheim klingt gut“ lautet erneut der Titel des musikalischen Rahmenprogramms beim „Night-Shopping“ der Citygemeinschaft am Freitag, 6. September.

Zur Teilnahme sind wieder alle Musiker, Musik- und Gesangsgruppen, Bands, Chöre, Sänger, Musik-Schüler und Musik-Macher der Stadt Bad Mergentheim und der Umgebung sowie alle interessierten Straßenkünstler aufgerufen. Eine Anmeldung ist diesmal bis zum 8. Juli notwendig.

Anfang September sind die Türen bei rund 50 teilnehmenden Geschäften und Häusern in der gesamten Kurstadt wieder bis 24 Uhr geöffnet. Für Unterhaltung ist gesorgt. Ab 17 Uhr gibt es an verschiedenen Plätzen Live-Musik. Der Arbeitskreis „Innenstadtbelebung“ der Citygemeinschaft koordiniert die Auftritte der Bands und Chöre, damit nicht alle zur gleichen Zeit am gleichen Platz spielen, versucht aber gewünschte Plätze der einzelnen Gruppen für ihren Auftritt zu berücksichtigen, ebenso wie die Spielzeiten. aki

