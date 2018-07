Mystisches, Gewaltiges und Weltläufiges

Anzeige

Das Ziel für den nächsten Tag war der Ortasee, der der kleinste unter den oberitalienischen Seen ist. Mit dem Schiff ging es zur Isola San Giulio, eine Insel mit mystischer Vergangenheit. und wird von der Basilika di San Giulio und dem Bischofspalast beherrscht.

Scala-Besuch

Früher waren alle Gebäude von Kirchenherren bewohnt.

Außer der Basilika gibt es den Palazzo del Vescovo di Novara das ehemalige Seminar, ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, das heute noch von Klausurschwestern des Benediktinerordens bewohnt wird (die einzigen Bewohner der Insel, außer einigen privaten Sommervillen). Die dem Franziskus geweihte Wallfahrtskirche beeindruckte durch die gewaltige romanische Granitkanzel mit großen Reliefs in der Basilika.

Der vorletzte Tag brachte das Highlight, ein Besuch der Stadt Mailand. Der Besuch der Mailänder Scala, im Besonderen der Innenbereich mit den Probeaufführungen führte in die Welt der großen Opern. Einige Mitreisende erzählten dabei begeistert von den Aufführungen, die sie schon besucht hatten. Nach der Außenbesichtigung des Mailänder Doms ging es in den Innenbereich. Die anschließenden freien Stunden in der Mailänder Innenstadt wurden von den Reiseteilnehmern für einen Einkaufsbummel genutzt.

Am letzten Tag ging es über die Schweiz wieder in Richtung Bad Mergentheim. vdk

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.07.2018