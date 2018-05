Mythos eines Symbols

Anzeige

Der Vortrag geht den alten Spuren des Labyrinths in der Geschichte nach und stößt dabei auf eine Überraschung nach der anderen. Er geht der Frage nach, warum das Labyrinth Kinder und Greise ebenso fasziniert wie Männer und Frauen, Reiche und Arme und wer es aus welchem Grund in Felsen oder Ton überall in der Welt geritzt hat und warum es in einem großen Umzug beim Begräbnis der römischen Kaiserin Drusilla vorkam. Nie lässt sich das Labyrinth bis ins Letzte erklären, immer bleibt ein merkwürdiger, undurchdringlicher Rest, ein Geheimnis. Diese Fragen wecken die Neugier.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018