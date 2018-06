Mythos eines Symbols

Anzeige

Bad Mergentheim.Gernot Candolini hält am Donnerstag, 28. Juni, einen Lichtbildvortrag zum Thema Labyrinth in der Buchhandlung Moritz und Lux. Das Labyrinth ist ein altes symbolischen Zeichen, das sich in verschiedenen Kulturen und Orten über die ganze Erde verstreut findet. Es ist ein Weg der Erkenntnis, der grundlegende menschliche Erfahrungen spiegelt. In der Antike gab es Labyrinthe auf kretischen Münzen, etruskischen Vasen, Felszeichnungen und Grabanlagen. Labyrinthe wurden auch mit Steinen am Boden ausgelegt und dienten als Tanzplatz bei Riten. In der Gotik fand das Labyrinth Platz in der Bodengestaltung vieler Kathedralen. Labyrinthe haben wenig mit Irrgärten zu tun, in denen man sich verlaufen kann. Im klassischen Labyrinth gibt es nur einen Weg zur Mitte. Das Labyrinth ist ein Symbol, das bis heute gerne verwendet wird. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kur- und Rehaklinikseelsorge statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. pm