Nach dreijährigem Weg nun am Ziel

Die Berufsausbildung dauerte drei Jahre und gliederte sich in die Grundstufe, Fachstufe I und II. Die Ausbildung erfolgte im dualen System. An ein bis zwei Tagen pro Woche wurden berufsbegleitend die allgemeinbildenden Fächer und die fachlichen Inhalte in der Berufsschule vermittelt, während die fachpraktischen Fertigkeiten von anerkannten Ausbildungsbetrieben übernommen wurden.

In der praktischen Prüfung mussten die Schülerinnen ihr Wissen und ihre Fertigkeiten handlungsorientiert unter Beweis stellen. So sollte zum einen für eine goldene Hochzeit ein Fingerfoodbuffet geplant, zubereitet und gestaltet werden und zum anderen die Hauswirtschaft bei einem Tag der offenen Tür entsprechend präsentiert werden.

Eine Übung dieser praktischen Prüfungssituation war für die H2HB die Abschlussfeier, denn sie war für die Planung und Durchführung verantwortlich. Sie zeigte ihr Können beim Mixen neuer, cooler Sommerdrinks, die vor dem unterhaltsamen Teil gereicht wurden. Das Wissen rund um Ernährung und Hauswirtschaft sowie auch Allgemeinwissen wurde mit dem Quiz 1,2 oder 3 getestet und sorgte für viel Heiterkeit.

Ihre Gedanken zum Abschied gaben Nadine Krüger und Nina Scheffel mit einem Gedicht zum Besten. Die Übergabe der Abschlusszeugnisse erfolgte im Anschluss durch die Klassenlehrerin Bianka Drief.

Danach klang die fröhliche Feier in geselliger Runde mit einem Buffet aus. Dabei gab es reichlich Gelegenheit für Gäste, Schülerinnen und Lehrer zum Gedankenaustausch.

Die Abschlussprüfung zur Hauswirtschafterin haben bestanden: Julia Hallmen, Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim; Maria Rhein, Kliniken Dr. Vötisch Bad Mergentheim; Elisa Rollmann, Jugendherberge Creglingen; Jasmin Söhner, Kliniken Dr. Vötisch Bad Mergentheim. Die Abschlussprüfung zum Fachpraktiker Küche haben abgeschlossen: Eric Feucht, Kai Merz, inab - Jugend, Bildung und Beruf; Vanessa Stark, Kliniken Dr. Vötisch Bad Mergentheim.

Die Abschlussprüfung zum Fachpraktiker Hauswirtschaft haben abgeschlossen: Asiye Fesli, Katharina Pineker, Katharina Stechmann, Jasmin Sterzer, inab - Jugend, Bildung und Beruf.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018