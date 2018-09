Nach Info-Abend selbst aktiv werden

BAD MERGENTHEIM.Der Breitbandausbau im Landkreis kommt weiter voran. Im Ausbaugebiet Bad Mergentheim steht in den Ortsteilen Althausen, Apfelbach, Dörtel, Edelfingen, Hachtel, Herbsthausen, Lillstadt, Löffelstelzen, Lustbronn, Neunkirchen, Rengershausen, Rot, Stuppach und Wachbach seit Anfang September schnelles Internet zur Verfügung.

Die schnellen Internetanschlüsse kommen nicht von allein in die Haushalte. Die Kunden müssen aktiv werden. Daher bietet die Telekom interessierten Bürgern eine Informationsveranstaltung am Dienstag, 11. September, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Neunkirchen an.

Wichtig: Für bereits bestehende Anschlüsse erfolgt keine automatische Anpassung der Geschwindigkeit. stv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.09.2018