Nach Nürnberg ins Nationalmuseum

Bad Mergentheim.Nach Nürnberg ins größte kulturgeschichtliche Museum des deutschen Sprachraums, führt am Samstag, 20. Oktober eine ganztägige Bahnexkursion der Katholischen Erwachsenenbildung und des Arbeitskreises „Aktiv sein – Aktiv bleiben“. Bei einer Glanzlichterführung kann man dort die herausragenden Objekte der Sammlung sowie die faszinierende Bausubstanz kennenlernen. Der Besuch der Kirche St. Elisabeth steht am Nachmittag auf dem Programm. Die Exkursion startet um 8.15 Uhr am Bahnhof in Bad Mergentheim. Die Rückkehr erfolgt gegen 19.30 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018