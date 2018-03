Nachgeschaut in Bad Mergentheim (1): Der Graben

Anzeige

Bad Mergentheim.„Als am 1. Juli des Jahres 1872 die Post auf eines ihrer Privilegien verzichtete und Privatpersonen erlaubte, auf eigene Rechnung Ansichtskarten herzustellen, wurde in kürzester Zeit ein Medium populär, das bereits in den Gründerjahren Reisende mit ihrer Heimat und Daheimgebliebene mit der Welt verband. Und bereits früh – etwa um die Jahrhundertwende – entdeckten sie Liebhaber als interessantes Sammelgebiet. Was diese Sammler im Laufe eines Jahrhunderts zusammengetragen haben, ist nicht nur von ästhetischem Reiz, besitzt nicht nur eine nostalgische Komponente, sondern ist vor allem vielfach auch von hohem kulturgeschichtlichem Wert“, so die ehemalige Präsidentin des Deutschen Bundestages, Dr. Rita Süssmuth, in einem Geleitwort anlässlich einer Ansichtskartenausstellung über den Berliner Reichstag im Jahr 1994.

Was in diesem Fall für die deutsche Hauptstadt und den Sitz des Deutschen Bundestages galt, lässt sich noch viel deutlicher auf ländliche Gegenden übertragen. Hier kam es in den Anfangszeiten der Fotographie fast einer Sensation gleich, wenn ein kleiner Ort auf einer An-sichtskarte verewigt wurde und man damit erstmals kostengünstig optische Eindrücke um den ganzen Erdball verschicken konnte.

Bad Mergentheim war schon auf Grund seiner Stellung als Kurstadt im ausgehenden 19. Jahrhundert alles andere als ein unbedeutender Ort im mittleren Taubertal. Und bei den vielen Besuchern und Kurgästen fanden Ansichtskarten mit Straßenmotiven oder bedeutenden Bauwerken und Einrichtungen offenbar reißenden Absatz. Auch besondere Ereignisse, wie das Kaisermanöver 1909 oder Ausstellungen und Jubiläen wurden auf eigens hergestellten Postkarten gleich in ganzen Serien festgehalten.