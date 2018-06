Nachgeschaut in Bad Mergentheim (14): Bahnhofsvorplatz

Anzeige

Bad Mergentheim.Der Blick vom Bahnhof auf die Umgebung in Richtung Innenstadt verdeutlicht die Veränderungen der letzten Jahrzehnte. Während auf der historischen Ansichtskarte sich noch gleich drei Kurhotels (Excelsior, Haberer, Viktoria) darum stritten, wer denn das „Erste Haus am Platz“ sein sollte, ist dies heute alles Geschichte. Zuletzt wurde das „Viktoria“ in eine Residenz für Senioren umgewandelt, das Excelsior wurde gar samt angrenzendem Wohnhaus schon vor vielen Jahren für den Bau eines Bankgebäudes dem Erdboden gleich gemacht. Aber auch das private Bankhaus hat die Zeit nicht überdauert und so konnte die Stadt Bad Mergentheim ihren Platzbedarf für die Verwaltung mit dem Kauf des Gebäudes decken und zusätzlich zum alten Rathaus die im Stadtgebiet verteilten Außenstellen weitestgehend an diesem Standort bündeln. /

bege