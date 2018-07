Nachgeschaut in Bad Mergentheim (16): Souvenir-Lädle

Anzeige

Bad Mergentheim.„Souvenirs, Souvenirs“ – der von Bill Ramsey 1959 in den deutschen Charts zum Verkaufsschlager etablierte Hit spiegelte auch in Bad Mergentheim den damaligen Zeitgeist wider. In unzähligen Geschäften und „Lädchen“ wurden den Kurgästen alle möglichen Andenken und Erinnerungsstücke zum Kauf angeboten. Nichts war dafür zu ausgefallen. Hauptsache der Artikel dokumentierte mit einem Aufdruck, dass man in Mergentheim zum „Kuren“ weilte und dabei die Lieben daheim nicht vergessen hatte. Am Eingang zum Kurpark, neben dem Bahnübergang für Fußgänger am Ende des Badweges, konnte sich Jahrzehnte lang ein derartiges Lädchen mit Ansichtskarten, Briefpapier und Reiseandenken gegen die innerstädtische Konkurrenz behaupten. Doch auch dies ist schon lange Zeit Geschichte. Wer braucht heute noch „Sammeltassen“, einen Spazierstock oder ein Bettelarmband? Ansichtskarten werden durch „Selfies“ ersetzt und brauchen keine drei Tage, bis sie beim Empfänger ankommen. Das „Souvenierlädle“ von einst wurde inzwischen zum „Kunst-Pavillon“ umfunktioniert.

Karte: Sammlung Geisler, Archiv Gruppe

bege