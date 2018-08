Nachgeschaut in Bad Mergentheim (18): Fahrradhandlung Walz

Anzeige

Bad Mergentheim.Als Ortsunkundiger muss man heute schon eine Weile suchen, um die einstige „Fahrradhandlung und Reparaturwerkstätte“ von Carl Walz zu finden – oder zumindest das, was heute davon erhalten geblieben ist. Auch der Hinweis „nächst der Kaserne“ hilft nur Insidern wirklich weiter. Obwohl die Handlung und Reparatur mit/von Fahrrädern in diesem Bereich von Bad Mergentheim sich fast bis in die heutige Zeit behaupten konnte – Ende 2017 wurde ein weiteres Kapitel der Angebotsvielfalt der Bade- und Kurstadt abgeschlossen. Fahrrad Fischer, über Jahrzehnte als „Walz-Nachfolger“ und später vergrößert, unmittelbar nebenan ansässig, fand keinen Nachfolger und musste liquidieren. Dem Zeitgeist eher entsprechend, befindet sich im ehemaligen „Walz-Lädchen“ seit einiger Zeit ein Ladengeschäft für moderne Kommunikationstechnik.

Karte: Sammlung Geisler, Archiv Gruppe

bege