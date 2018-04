Nachgeschaut in Bad Mergentheim (6): Oberer Markt

Anzeige

Bad Mergentheim.Beim Blick über den Oberen Markt auf das alte Rathaus fällt auf, dass es in den letzten 100 Jahren am linken Bildrand doch einige Veränderungen gegeben hat. Der im gotischen Stil 1855 errichtete Sandsteinbrunnen mit der wunderbar verzierten Säule und der lebensgroßen Madonna mit dem Kinde, bildet noch immer den Mittelpunkt dieses Marktplatzes und ist ein einzigartiger Blickfang. Bei genauer Betrachtung ist jedoch unverkennbar, dass der Brunnen irgendwann um einige Meter vom Rathaus weggerückt wurde. Wahrscheinlich, um der Neuordnung der Parkplätze gerecht zu werden. Geschichte sind seit langem die an den Jugendstil erinnernde Straßenlaterne und der Leiterwagen neben dem Brunnen.

bege/Karte: Sammlung Geisler, Archiv Gruppe Historisches&Kulturelles Königshofen e.V.