Nachgeschaut in Bad Mergentheim (8): Die Holzapfelgasse

Anzeige

Bad Mergentheim.Ein Blick in die Holzapfelgasse von der Grabenallee in Richtung Gänsmarkt zeigt, dass sich in den letzten etwa 100 Jahren auch hier einiges verändert hat. Ursprünglich wurde die Gasse auch „Judengasse“ genannt, weil sich hier die jüdischen Bürger von Bad Mergentheim konzentriert niedergelassen hatten – viele Jahrzehnte lang. In diesem Stra-ßenzug befand sich auch die Synagoge, die in den 1950-er Jahren nicht mehr genutzt wurde und schließlich für die Erweiterung der angrenzenden Mädchenrealschule St. Bernhard weichen musste. Am rechten Rand der Gasse kann man auf dem aktuellen Foto in der Mitte die Schule als dominantes Bauwerk gut erkennen. Heute findet man in der Holzapfelgasse ein paar kleinere Ladengeschäfte und ältere Wohngebäude, wohl so, wie auch schon vor 100 Jahren. Ab Juli dieses Jahres bis voraussichtlich April 2019 ist die grundlegende Sanierung der Gasse geplant. Ob hier dann neues Leben einziehen wird, ist indessen ungewiss.

bege