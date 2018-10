Nachrichtenflut einordnen helfen

„Klasse Azubis“ startet wieder an verschiedenen Berufsschulen durch. Mit dabei ist erneut die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim und das mit noch mehr Schülern – diesmal sind es knapp 60.

Bad Mergentheim. Die Medienkompetenz junger Menschen soll durch das Projekt „Klasse Azubis“ nachhaltig gefördert werden. Allgemeinbildung und Textverständnis sollen wachsen, die Kommunikationsfähigkeit ausgebaut und die Kompetenz für Problemstellungen gesteigert werden. Alles Faktoren, die laut Experten entscheidend sind für eine erfolgreiche Karriere.

Die Bertelsmann-Stiftung, zum Beispiel, ließ eine Umfrage unter 2500 Führungskräften durchführen, die abfragte, welche Qualifikationen heutzutage besonders wichtig sind. Auf Platz eins: die Kommunikations- und Medienkompetenz.

Richtig informieren

Unter dem Titel „Informiert ist nur, wer sich richtig informiert!“ setzt die Dr. Haas Mediengruppe, zu der die Fränkischen Nachrichten gehören, zudem ein klares Ausrufezeichen in Zeiten einer täglichen Nachrichtenflut auf allen Kanälen und unzähliger Falschmeldungen (fake news), vor allem im Internet.

Die Initiative „Klasse Azubis“ für junge Menschen in der Ausbildung ermöglicht den Teilnehmern ein Jahr lang per Smartphone, Tablet oder PC den Zugriff auf die Digitale Zeitung der FN.

Permanent prasseln über das Internet via Facebook und Co neue Nachrichten auf die jungen Leute heute ein. „Es ist unheimlich wichtig zu wissen, woher diese Meldungen kommen und welchen Zweck sie haben“, sagte FN-Chefredakteur Dieter Schwab zu Beginn der Auftaktveranstaltung in der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim. In Zeiten von „fake news“ werde es immer schwieriger, Wahres von Unwahrem unterscheiden zu können. Umso wichtiger sei es, die Medienkompetenz junger Menschen nachhaltig zu stärken. Grundsätzlich sei es völlig egal, über welchen Kanal (Tageszeitung, Radio, Fernsehen, Internet) Nachrichten verbreitet würden. „Entscheidend ist, was die Nachricht für eine Qualität hat. Die Fähigkeit, dies zu erkennen, wollen wir in Kooperation mit den betreuenden Lehrern vermitteln“, so Chefredakteur Schwab.

Mit den Fränkischen Nachrichten biete man den Teilnehmern die Chance, sich über Ereignisse und Entwicklungen auf lokaler und regionaler, aber auch nationaler und internationaler Ebene zu informieren. Das Projekt wolle auch dazu animieren, Verantwortung im Betrieb und in der Gesellschaft zu übernehmen sowie ein Bewusstsein für Land und Leute in der Region zu entwickeln, um die Verwurzelung zu fördern.

An der Kaufmännischen Schule nehmen am Projekt noch mehr Schüler als im Vorjahr teil. Darüber freuen sich auch der Abteilungsleiter „Berufsschule“, Gottfried Gunzenhauser, und die betreuende Lehrerin Bettina Kraft.

Tolle Ergebnisse

Chefredakteur Dieter Schwab erklärte den Schülern die „Spielregeln“ für das Projekt, das bereits im vergangenen Jahr erfolgreich über die Bühne ging und gerade in Bad Mergentheim tolle Ergebnisse erbrachte. Die Gewinnerklasse der letztjährigen Projekt-Phase waren die Auszubildenden im Bereich „Industriekaufmann/-frau“ (w2ki2). Sie fahren zur Belohnung in Kürze nach Neckarsulm und blicken im Audi-Werk hinter die Kulissen. Zudem bekommt diese Klasse noch einmal einen einjährigen Digital-Zugang für die FN, um die Lesekompetenz weiter zu fördern. Neu steigen die Klassen w1kg2 (Ausbildungsberuf Großhandelskaufmann/frau) und w1ki2 (Ausbildungsberuf Industriekaufmann/-frau) ein.

Zusammen mit den Schülern installierte Schwab die App der Fränkischen Nachrichten für die Digitale Zeitung auf den Smartphones der Schüler und unterstützte sie bei Problemen. Auch das Quiztool wurde gemeinsam unter die Lupe genommen. Nach einem Eingangstest bekommen die Jugendlichen im Rahmen des Projekts einmal im Monat Fragen zugeschickt, die sie beantworten müssen, so Schwab. Die Themen stammen aus Politik, Kultur und Vermischtes, Wirtschaft, Sport und dem Lokalbereich. Am Ende des Schuljahres warten auch diesmal wieder Urkunden und ein interessanter Hauptpreis. Das Mitmachen beim Quiz sei dabei das Wichtigste, betonte Schwab und wies darauf hin, dass die einzelnen Schulklassen auch als Gemeinschaft bei der Bewertung betrachtet würden.

Begleitend werden in den nächsten Monaten verschiedene Veranstaltungen den Fokus auf das Thema Medienkompetenz, seriöse Berichterstattung und „fake news“ legen. Dazu finden eigene Unterrichtseinheiten statt, die von FN-Redakteuren geleitet werden.

In diesem Schuljahr beteiligen sich insgesamt zehn Klassen an mehreren Berufsschulen im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis am Projekt „Klasse Azubis – Kluge Köpfe fördern“.

