Nachtbummel am 11. Mai: Traumhaftes Lichtermeer in der Stadt

Anzeige

Bad Mergentheim.Das „Night-Shopping“, der allseits bekannte Nachtbummel, steht in Kürze an: Am Freitag, 11. Mai, ist es wieder soweit. Ein traumhaftes Lichtermeer verspricht die Citygemeinschaft Bad Mergentheim als Veranstalter, denn die Hauptlaufwege sind erneut bis Mitternacht mit „Airlights“ verschönert und zaubern ein tolles Ambiente in die Kurstadt. Ein unterhaltsames Rahmenprogramm und viele Angebote verspricht Manuela Stolz, die Vorsitzende der Citygemeinschaft, und kündigt an, dass das Beleuchtungskonzept in diesem Jahr sogar noch ausgeweitet wurde – bis zum Ledermarkt und zudem bis in die Frommengasse hinein. Die Firma „airlight“ aus Heilbronn platziert die Lichtsäulen in der Innenstadt. Über 35 Geschäfte bieten wieder den langen Einkaufsbummel an, dazu gibt es Gaumenfreuden von Winzern, Weingärtnern und Vereinen und Live-Musik am Marktplatz, Deutschordenplatz und am Gänsmarkt. sabix/ArchivBild: Citygemeinschaft