Nachtbummel im atmosphärischen Licht

Dass sich der Nachtbummel der Mergentheimer Citygemeinschaft großer Beliebtheit erfreut, zeigt der Besucherandrang. In ein besonderes Lichtermeer war diesmal wieder die Innenstadt getaucht.

Bad Mergentheim. Die erste von zwei langen Einkaufsnächten, den so genannten Nachtbummeln, fand am vergangenen Freitag in Bad Mergentheim statt. Bei gutem Wetter und angenehmen Temperaturen konnte man in der Innenstadt flanieren, plaudern, shoppen und feiern.

Auf dem Marktplatz und dem Gänsmarkt sowie der gesamten Burgstraße und dem Deutschordenplatz gab es Livemusik, Stände mit Verköstigungsmöglichkeiten und vor allem regen Andrang.