Nachwuchs zum Staunen gebracht

Bad Mergentheim.Technik erlebbar machen und damit junge Menschen begeistern – ein Ziel, das die MINThoch4-Region, bestehend aus den Kommunen Bad Mergentheim, Assamstadt, Igersheim und Weikersheim, gemeinsam mit ihren Schulen, Unternehmen und der Dualen Hochschule mit vielfältigen Projekten verfolgt.

So veranstaltete die Jugendtechnikschule Taubertal (JTS) mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach, Campus Bad Mergentheim, zum dritten Mal einen spannendend „Tag der Technik“. Rund 60 Schüler der Grundschule Markelsheim und des Deutschorden-Gymnasiums waren in diesem Jahr zu Gast.

Die Zweit- und Drittklässler der Grundschule Markelsheim erlebten dabei in zwei Workshops die große Vielfalt der Technik: Sie bauten ein eigenes Raketenfahrzeug und nach Messen, Leimen und Montieren, erlernten sie auf spielerische Weise, was zum Beispiel ein Rückstoßantrieb ist. Dann ging es auf zum nächsten Workshop „Lego-Mindstorms: Roboter steuern – Das kannst Du auch!“, der von den MINT-Schüler-Mentoren des Deutschorden-Gymnasiums durchgeführt wurde. Hier erhielten die Grundschulkinder die Möglichkeit, Lego-Roboter zu programmieren, zu steuern und so spannende Aufgaben zu lösen.