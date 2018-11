„Naturschönheiten im Taubergrund“ erhalten

Bad Mergentheim.„Naturschönheiten im Taubergrund – Leistung und Bedeutung des Naturschutzes“ sind Thema eines Bild-Vortrages am morgigen Donnerstag, 15. November, um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal im Kurhaus. Die Naturschutzgruppe Taubergrund als Veranstalter schreibt dazu: „Noch haben wir im Taubergrund zahlreiche Naturschönheiten und vielfältige andere floristische und faunistische Kostbarkeiten. Besonders die zahlreichen Orchideenarten, die wir hier in den Bereichen der aufgelassenen Weinberge finden, haben da ideale Standortbedingungen. Dies ist nicht selbstverständlich und nicht weiterhin so einfach garantier. Unsere Landschaft ist wie die in weiten Teilen Europas in erster Linie eine Kulturlandschaft. Das beutet, sie ist das Ergebnis der zahlreichen Nutzungsformen durch die Menschen. Verändern die sich, so verändert sich auch die Landschaft, und damit einhergehend auch die Tier- und Pflanzenwelt. Unter anderem hier setzt die Arbeit der Naturschutzgruppe ein. Damit die ehemaligen Weinbergslagen und die anderen ökologisch wertvollen Trockenhänge nicht vollkommen verbuschen und damit die momentanen vielfältigen Naturschönheiten wieder verschwinden, sollten hier mindestens einmal jährlich Pflegemaßnahmen durchgeführt werden. Darüber und auch über die zahlreichen anderen Aktivitäten der 14 Arbeitskreise innerhalb der Naturschutzgruppe Taubergrund wird es in diesem Bild-Vortrag gehen.“ Der Eintritt ist frei. Bild: Naturschutzgruppe

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018