Ndows Abschiebung noch nicht erfolgt

Igersheim/Bad Mergentheim.Die Abschiebung von Dame Ndow aus Gambia über den unsere Zeitung in den vergangenen Wochen mehrfach berichtete, erfolgte noch nicht. Der 30-Jährige sitzt nach wie vor in Pforzheim in Abschiebehaft, teilte das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe auf Anfrage mit. Pressesprecher Uwe Herzel erklärte unserer Zeitung weiter: „Der Betreffende befindet sich nach wie vor in Abschiebungshaft, aus der eine Abschiebung geplant ist. Eine Abschiebung zum ursprünglich vorgesehenen Termin konnte aufgrund eines Eilrechtsschutzantrags bei Gericht nicht durchgeführt werden. Eine Entscheidung über diesen Antrag steht noch aus. Der Betreffende ist weiterhin vollziehbar ausreisepflichtig.“ sabix