Neben sportlicher auch soziale Kompetenz fördern

Bad Mergentheim.Der frühere Weltmeister und ehemalige Bundestrainer im Gewichtheben, Oliver Caruso, war Gast des traditionellen Lionsabends. Caruso wurde kürzlich vom Landessportverband Baden-Württemberg aufgrund seines außergewöhnlichen Engagements im Bereich „Sport und Inklusion“ zum „Trainer des Jahres 2018“ gekürt.

Der Geehrte berichtete von seinem beschwerlichen Weg der Umsetzung einer ungewöhnlichen Idee: „Spitzensport und Behindertensport – gemeinsam sind wir stark!“ Diese Erfolgsgeschichte erinnerte so manchen Zuhörer an den Werdegang des Fechtclubs Tauberbischofsheim unter dem ehemaligen Lionsfreund Emil Beck.

Oliver Caruso startete im Jahre 2012 sein Projekt. Er war damals Landestrainer des baden-württembergischen Gewichtheber-Verbandes und wollte Jugendliche für seine Sportart begeistern. Dafür benötigte er dafür geeignete Trainingsmöglichkeiten. In seinem Wohnort Schwarzach kam er mit der Gemeinde und der Johannes-Diakonie ins Gespräch. Schließlich fand sich ein kleiner, eigentlich ungeeigneter Raum auf dem Schwarzacher Hof. Dort konnte regelmäßig trainiert werden. Dann erweiterte sich der Kreis der Nachwuchs- und Leistungssportler durch Mitarbeiter und Bewohner der Johannes-Diakonie.

Caruso entschloss sich, den Verein „Kraft-Werk Schwarzach“ zu gründen. Die Leitidee: neben der sportlichen Zielsetzung auch soziale Kompetenz fördern. Sport sollte Menschen, unabhängig von Herkunft, Bildung, Einkommen, körperlichen und geistigen Voraussetzungen verbinden. „Im Kraft-Werk soll sich die integrative Kraft des Sports entfalten und im Miteinander von scheinbaren Gegensätzen zum Tragen kommen. In der Praxis bedeutet das: Behinderte und nichtbehinderte Menschen treffen zusammen, ebenso wie Leistungs- und Breitensportler“, so Caruso.

Der Zulauf war enorm. Gut zwei Jahre später zählte der Verein rund 300 Mitglieder und das Konzept ging auf. Menschen mit und ohne Handicap trainieren hier zusammen. Etliche Menschen mit Behinderung machten erkennbare Fortschritte. Sie gewannen an Selbstbewusstsein, entwickelten sich persönlich und mental, steigerten zudem ihre sportliche Leistung.

Die Zahl der Teilnehmer an regionalen und nationalen Special Olympics-Wettkämpfen wuchs. Ein Kraftdreikämpfer qualifizierte sich sogar für die Special Olympics World Summer Games 2015 in Los Angeles. Im letzten Jahr holte Carusos Schützling Nico Müller bei den Europameisterschaften in Bukarest Gold im Zweikampf und im Stoßen. Bei der WM 2018 in Aschchabad belegte er den siebten Platz im Kraftdreikampf.

Im Jahre 2016 begann eine neue Epoche. Großzügige Spender, darunter der regionale Lionsclub, ermöglichten dem Verein, in ein größeres Gebäude mit erweiterten Trainingsmöglichkeiten und modernem Fitnesspark umziehen.

Auch am neuen Standort blieb der Verein seinem integrativen Ansatz treu, die Aktivitäten wurden sogar verstärkt. Im Kraft-Werk Schwarzach entstand bundesweit der erste „Special Olympics Kraftdreikampf-Stützpunkt“. Vereinsvorsitzender Oliver Caruso: „Das ist eine großartige Bestätigung unserer bisherigen Arbeit und ein toller Ansporn für die Zukunft.“

