Neunkirchen.Eine Vortragsveranstaltung plant das Liberale Forum am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr im Landgasthaus Rummler in Neunkirchen. Der Titel lautet: „Digitalisierung und künstliche Intelligenz – Nehmen uns die Roboter die Arbeit weg?“ Referent ist das FDP-Mitglied Hans Bauer.

Durch die zunehmende Digitalisierung findet derzeit weltweit eine weitreichende und komplexe Veränderung sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik und in der Gesellschaft statt. Wer die Berufs- und Arbeitswelt beobachtet, wird feststellen, dass sowohl die Arbeitsbedingungen als auch die beruflichen Anforderungen sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt haben. Der „technische Wandel“ mit einer laufend zunehmenden Arbeitseffektivität beschert uns einerseits einen höheren Lebensstandard und bessere Arbeitsbedingungen, andererseits stellt er aber höhere Ansprüche an alle Berufstätigen.

Die Einführung neuer Technologien hat in der Vergangenheit – wie auch heute – immer Ängste um den Arbeitsplatz hervorgerufen, die aber bisher stets unbegründet waren. Geändert haben sich lediglich die Anforderungen und die Inhalte der Arbeit. Die Einführung der Computertechnik in die Arbeitswelt hat tiefgreifende Veränderungen bewirkt.